Pd, Zingaretti riabbraccia  Gianluca Festa

ROMA - Della serie: mi avete chiamato e sono venuto. Il sindaco Gianluca Festa è arrivato quasi in sordina nella sede del Partito Democratico. Non poteva non rispondere alla chiamata del segretario nazionale, Nicola Zingaretti, che alla vigilia delle elezioni amministrative aveva concesso il simbolo alla lista Pd dell’avversario di centrosinistra, Luca Cipriano.

Era presenti al Nazareno tutti i sindaci dei comuni capoluogo e delle città metropolitane italiane. Al centro dell’incontro l’impegno del Partito Democratico sulle priorità dei cittadini a partire da sostenibilità ambientale, qualità della vita, benessere, sostenibilità sociale, sicurezza, lavoro e protezione sociale. Festa ha dato le sue indicazioni e riabbracciato Zingaretti. Si ricorderà che alla vigilia delle comunali ci fu un duro scontro anche tra la segreteria provinciale e il segretario regionale Leo Annunziata che solo all’ultimo approvò la candidatura di Luca Cipriano. Dopo una lunga trattativa Annunziata fu costretto a passare la mano. Con la vittoria di Festa a sindaco il problema si riproponeva: un sindaco con la tessera del Pd con consiglieri ed eventuali assessori dem, contro il gruppo consigliere dem. Insomma la domanda era ad Avellino il Pd ha vinto o ha perso? Ora sembra tutto più chiaro. Sembra. E’ il momento di seppellire l’ascia di guerra nel partito. Oramai le elezioni sono alle spalle, c’è un nuovo Governo Pd-M5s, per il partito si è aperta una nuova fase, Matteo Renzi con Italia Viva si è spostato al centro e i dem guardano a Sinistra. Si avvicinano le Regionali e Festa rimane uno degli interlocutori principali del Pd regionale. E poco importa se alle primarie per l’elezione del segretario nazionale il suo appoggio a Zingaretti non era stato troppo convinto.