Pionati (ADC) avvia la campagna elettorale

NAPOLI - Alleanza di Centro per i Territori avvia la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Campania. Sabato 21 settembre alle ore 18,00 si terrà a Caserta, presso l'hotel Europa di Via Roma, il primo confronto tra il leader di Adc, Francesco Pionati, e i dirigenti del movimento già impegnati nella composizione delle liste. Un appuntamento che segue quello di presentazione tenutosi a Napoli lo scorso mese di luglio, in cui è stato riavviato il percorso politico del movimento che già ha avuto rappresentanza in Consiglio regionale, durante la presidenza di Stefano Caldoro. Si rinnova, dunque, un impegno per la buona politica in Campania anche attraverso una chiara collocazione nel centrodestra puntando su rinnovamento e qualità della classe dirigente. Ad introdurre la kermesse dell'Adc in Terra di Lavoro sarà la dirigente Nicoletta Pomposo, ed interverranno diversi amministratori che illustreranno le iniziative che il movimento intende portare avanti contribuendo a scrivere il futuro programma di governo del centrodestra alla guida della regione Campania. L'Adc ha intenzione di farsi carico di elaborare pochi ma qualificanti punti programmatici che spazieranno dalla sanità ai trasporti, con uno sguardo attento alle politiche della crescita e dello sviluppo. Nelle prossime settimane, si terranno altri appuntamenti nelle province di Avellino e Salerno, dove già sono stati avviati i coordinamenti locali.