TAURASI - “Abbiamo deciso di andarcene senza nessuna polemica con il Partito Democratico. Semplicemente non era più possibile lavorare insieme perché, dentro al PD, al momento, il peso delle correnti è davvero troppo forte e rende difficile discutere dei problemi degli italiani che è proprio quello che noi cercheremo di fare con Italia Viva e che stiamo già facendo sui territori". Così Maria Elena Boschi sul nuovo partito fondato dall’ex premier Matteo Renzi.

La deputata e componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha fatto tappa, nel pomeriggio di ieri, a Taurasi, presso Palazzi Ferri-Maffeo, in occasione della presentazione del libro “Tra il dire e il fare” scritto da Umberto Di Gregorio, presidente dell’Eav.

Evidente che, però, a catalizzare le curiosità e l’attenzione dei presenti, è stato proprio il nuovo partito fondato da Renzi, di cui proprio la Boschi è capogruppo alla Camera: “Vogliamo parlare alle persone fuori dal Palazzo e, in questi giorni, abbiamo ricevuto tantissime telefonate e messaggi di persone incuriosite del nostro progetto e che hanno voglia di impegnarsi a darci una mano. Credo che questo sia un segnale molto positivo”.

E su una possibile alleanza Pd-Cinquestelle anche in Campania, la Boschi precisa: “La prima prova è quella dell'Umbria. PD e M5S sosterranno il candidato indicato. Ai prossimi appuntamenti non presenteremo una nostra lista autonoma, ma valuteremo i candidati. Sulla campagna elettorale - prosegue la deputata - cercheremo di capire quali possano essere gli accordi che possano emergere a livello territoriale. Noi, come Italia Viva, non siamo del tutto convinti che un'alleanza strutturale fra PD e M5S possa essere la soluzione. Al momento sono, però, due forze politiche che rispettiamo. Per quanto riguarda il nostro partito valuteremo idee e programmi”.

E sull’opinione del commissario del Partito Democratico irpino, Aldo Cennamo, che afferma le scissioni non facciano bene, la Boschi sottolinea: “In questo caso non parlerei di scissione. È vero che c'è un gruppo di parlamentari che ha dato vita ad un nuovo gruppo, ma si tratta soprattutto di aver creato una forza politica nuova, una nuova casa per tanti italiani. Credo che (il nostro progetto, ndr.) possa contribuire ad allargare il consenso intorno al Governo e non solo”.

E sulle possibili nuovi adesioni al partito fondato dall’ex sindaco di Firenze, la Boschi aggiunge ancora: “Il nostro obiettivo principale resta quello di parlare ai cittadini e alle persone che sono fuori dal Parlamento che avranno la voglia di darci una mano e che, magari, anche in passato, hanno votato per altre forze politiche come il Movimento Cinque Stelle. In realtà - chiosa la Boschi - è proprio quello che sembra emergere un pò dai dati di questi primi giorni. E’ chiaro che, però, anche in Parlamento, ci sono dei singoli che hanno interesse a lavorare con noi e che sono convinti che, Italia Viva, possa offrire soluzioni concrete”.

La Boschi analizza, quindi, le tematiche che vorrà affrontare, nell’immediato, il nuovo partito renziano: “Abbiamo bisogno di capire di che modello di sviluppo di crescita ha bisogno l’Italia, anche qui nel Mezzogiorno, per consentire la dignità del lavoro soprattutto ai giovani. Parliamo tanto di chi arriva nel nostro Paese, ma dobbiamo soprattutto interessarci a chi è costretto a lasciare questa nazione e fa fatica a ritornare dopo un’esperienza all’estero. Il primo nostro obiettivo resta, comunque, quello di evitare un ulteriore aumento delle tasse che già sono abbastanza pesanti. Italia Viva parlerà, dunque, a tutti i giovani cercando, infine, di dare delle risposte”.

Nutrito anche il parterre degli amministratori e personalità politiche presenti nell’atrio di Palazzo Ferri-Mazzeo, nella giornata di ieri, a Taurasi. Fra questi il consigliere regionale, Maurizio Petracca, il primo cittadino di Montemarano, Beniamino Palmieri, l’ex presidente dell’Alto Calore, Lello De Stefano, l’ex sindaco di Nusco, Giuseppe De Mita e Livio Petitto.

Oltre alla Boschi, presente all’incontro, anche l’ex Presidente della Basilicata, Vito De Filippo, fra i primi ad aderire al nuovo progetto di Matteo Renzi.

Marciano Santosuosso