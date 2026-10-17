Ferrante: «La Campania può diventare la piattaforma logistica del Sud»

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Il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, rilancia il ruolo della Campania nel comparto produttivo nazionale sostenendo che «può diventare la piattaforma logistica del Sud»

ROMA – «La Campania ha tutte le caratteristiche per diventare la piattaforma logistica del Mezzogiorno. Porti, interporti, reti stradali, linee ferroviarie e aeroporti rappresentano un sistema di trasporto che stiamo rilanciando per sostenere le imprese e rafforzare la competitività del comparto produttivo. In questo quadro, l’autotrasporto svolge un ruolo imprescindibile, collegando materialmente i diversi nodi logistici e garantendo continuità al trasporto delle merci».

Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, intervenendo al convegno “Campania Connessa” promosso da Fiap e Cna Fita nell’ambito di LTS Expo, il Salone della logistica, trasporti e servizi in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

«Come Mit stiamo lavorando per rafforzare i collegamenti tra infrastrutture e poli produttivi: sono stati stanziati circa 330 milioni di euro per il porto di Napoli, abbiamo inaugurato il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 per migliorare l’accessibilità all’Interporto Sud Europa e stiamo investendo sulle principali arterie stradali, tra cui la SS212 della Val Fortore, la SS369 Appulo-Fortorina e la SS372 Telesina. A queste opere si affiancano il potenziamento delle direttrici ferroviarie Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria e lo sviluppo dell’intermodalità, sostenuto anche dagli incentivi al trasporto ferroviario e marittimo».

IL SOTTOSEGRETARIO FERRANTE: «LA CAMPANIA COME PIATTAFORMA LOGISTA DEL SUD»

«Il Governo ha destinato circa 400 milioni di euro attraverso il credito d’imposta per compensare i maggiori costi del carburante e sostenere il settore dell’autotrasporto. La competitività della logistica passa anche dalla digitalizzazione e dalla semplificazione amministrativa, insieme alla formazione dei conducenti e alla valorizzazione della loro professionalità, come previsto dalla norma del nuovo Codice della Strada che prevede l’innalzamento da 68 a 70 del limite di età per la guida di camion e autobus».

«Dobbiamo accompagnare le imprese nella modernizzazione, garantendo condizioni di mercato trasparenti e sostenibili, rafforzando al contempo la capacità di attrarre nuovi investimenti. La Campania può svolgere una funzione strategica nei collegamenti del Mediterraneo e nei traffici internazionali, ma per raggiungere questo obiettivo servono infrastrutture connesse, servizi efficienti e un dialogo costante tra istituzioni e operatori. È questa la direzione del lavoro del Mit: valorizzare il potenziale logistico del territorio e – ha concluso Ferrante – creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese».