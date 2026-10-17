Ferrante: «La Campania può diventare la piattaforma logistica del Sud»

Tullio Ferrante2 minuti per la lettura
Il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, rilancia il ruolo della Campania nel comparto produttivo nazionale sostenendo che «può diventare la piattaforma logistica del Sud»
ROMA – «La Campania ha tutte le caratteristiche per diventare la piattaforma logistica del Mezzogiorno. Porti, interporti, reti stradali, linee ferroviarie e aeroporti rappresentano un sistema di trasporto che stiamo rilanciando per sostenere le imprese e rafforzare la competitività del comparto produttivo. In questo quadro, l’autotrasporto svolge un ruolo imprescindibile, collegando materialmente i diversi nodi logistici e garantendo continuità al trasporto delle merci».
Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, intervenendo al convegno “Campania Connessa” promosso da Fiap e Cna Fita nell’ambito di LTS Expo, il Salone della logistica, trasporti e servizi in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
«Come Mit stiamo lavorando per rafforzare i collegamenti tra infrastrutture e poli produttivi: sono stati stanziati circa 330 milioni di euro per il porto di Napoli, abbiamo inaugurato il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 per migliorare l’accessibilità all’Interporto Sud Europa e stiamo investendo sulle principali arterie stradali, tra cui la SS212 della Val Fortore, la SS369 Appulo-Fortorina e la SS372 Telesina. A queste opere si affiancano il potenziamento delle direttrici ferroviarie Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria e lo sviluppo dell’intermodalità, sostenuto anche dagli incentivi al trasporto ferroviario e marittimo».
IL SOTTOSEGRETARIO FERRANTE: «LA CAMPANIA COME PIATTAFORMA LOGISTA DEL SUD»
«Il Governo ha destinato circa 400 milioni di euro attraverso il credito d’imposta per compensare i maggiori costi del carburante e sostenere il settore dell’autotrasporto. La competitività della logistica passa anche dalla digitalizzazione e dalla semplificazione amministrativa, insieme alla formazione dei conducenti e alla valorizzazione della loro professionalità, come previsto dalla norma del nuovo Codice della Strada che prevede l’innalzamento da 68 a 70 del limite di età per la guida di camion e autobus».
«Dobbiamo accompagnare le imprese nella modernizzazione, garantendo condizioni di mercato trasparenti e sostenibili, rafforzando al contempo la capacità di attrarre nuovi investimenti. La Campania può svolgere una funzione strategica nei collegamenti del Mediterraneo e nei traffici internazionali, ma per raggiungere questo obiettivo servono infrastrutture connesse, servizi efficienti e un dialogo costante tra istituzioni e operatori. È questa la direzione del lavoro del Mit: valorizzare il potenziale logistico del territorio e – ha concluso Ferrante – creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese».
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA