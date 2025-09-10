Regionali Campania: Fico scende in campo, centrodestra ancora incerto

1 minuto per la lettura

Roberto Fico (M5s) è il candidato a governatore della Campania schierato dal centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Tentenna ancora il centrodestra

Se per il campo largo la definizione del candidato Governatore in Puglia è stata piuttosto accidentata, in Campania le cose sono filate più lisce in casa del centrosinistra. Superati, o meglio messi da parte, alcuni malumori dell’uscente (e spesso imprevedibile) Vincenzo De Luca, che comunque continua a sferrare attacchi diretti a chi dovrebbe prendere il suo posto, Schlein, Conte e i loro alleati hanno schierato una figura di peso.

A correre per la guida della Regione, sarà infatti l’ex Presidente della Camera ed esponente del M5S, Roberto Fico, candidato alle prossime elezioni regionali della Campania.

Nel centrodestra, invece, ancora non si è trovato un nome che metta d’accordo le varie anime della coalizione. Il pericolo di sconfitta è incombente e non tutti sono disposti a metterci la faccia. O alcuni vengono tutelati per non mettere in difficoltà il Governo. È il caso, ad esempio, del Viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, la cui candidatura era stata data per certa, per poi vacillare.

Così, ha iniziato a circolare il nome di un altro big della politica nazionale, Mara Carfagna. Ma la vera novità delle ultime ore sarebbe la possibile discesa in campo di Aurelio De Laurentiis.

Il produttore cinematografico, e soprattutto patron del Napoli dei due scudetti, è stato visto entrare a Palazzo Chigi in queste ore. La sua candidatura avrebbe potuto sparigliare le carte di una partita il cui esito sembrava invece già scritto. Una candidatura smentita poi dallo stesso De Laurentiis qualche ora dopo.