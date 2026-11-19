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Sanità in Campania, il presidente Roberto Fico designa il nuovo Cda di So.Re.Sa 2026-2028 guidato da Angelo Spirito dopo le dimissioni.

NAPOLI– Il Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha firmato oggi il Decreto Presidenziale n. 83 con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. SpA) per il triennio 2026-2028, ai fini della successiva nomina da parte dell’Assemblea. La decisione fa seguito alle dimissioni rassegnate nei giorni scorsi dal presidente, Tommaso Casillo, in conseguenza della vicenda giudiziaria scaturita dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, e dai consiglieri Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione, che hanno determinato, secondo quanto previsto dallo statuto societario, la cessazione dell’intero organo amministrativo.

SANITÀ IN CAMPANIA, I NUOVI COMPONENTI DEL CDA PER IL TRIENNIO 2026-2028

I componenti designati nel nuovo Consiglio di amministrazione sono il Dott. Angelo Spirito, già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, con funzioni di presidente, il Professore Jonathan Franz Pratschke e la Professoressa Silvia Tuccillo, entrambi docenti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rispettivamente di sociologia dei processi economici e del lavoro, il primo, e di diritto amministrativo e pubblico, la seconda.