Alberi monumentali, la Campania aggiorna l’elenco con 26 nuovi esemplari

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Con il ventesimo aggiornamento del censimento regionale, gli alberi monumentali riconosciuti salgono a 443. Online l’elenco completo con schede descrittive, fotografie e mappa interattiva.

Ventisei nuovi alberi entrano nell’elenco ufficiale degli alberi monumentali della Campania, portando a 443 il numero complessivo degli esemplari censiti sul territorio regionale. L’aggiornamento è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 147 del 5 ottobre 2026, in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10, che disciplina la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali.

Si tratta del ventesimo aggiornamento dall’istituzione dell’elenco regionale, uno strumento che permette di individuare e documentare esemplari di particolare valore per le loro caratteristiche, la loro storia e il loro significato naturalistico e paesaggistico.

ONLINE L’ELENCO COMPLETO CON FOTO E MAPPA INTERATTIVA

Per consultare gli alberi riconosciuti è disponibile la sezione dedicata agli alberi monumentali sul portale Agricoltura della Regione Campania. Qui è possibile accedere all’elenco completo e a una mappa interattiva che consente di individuare la posizione degli esemplari censiti.

Per ciascun albero è disponibile una scheda descrittiva con le principali caratteristiche della pianta, la geolocalizzazione e una fotografia. Informazioni che permettono di conoscere e localizzare il patrimonio arboreo tutelato, favorendone la valorizzazione e una maggiore consapevolezza del suo ruolo nel paesaggio e negli ecosistemi locali.

Con l’ingresso dei nuovi esemplari, il censimento regionale raggiunge quota 443 alberi monumentali, confermando il progressivo aggiornamento dello strumento dedicato alla conoscenza e alla tutela di questo patrimonio naturale.