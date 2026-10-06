Si tuffa dal Fiordo di Furore, turista americano in ospedale: ferito dopo un volo di 30 metri

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Ha 22 anni il turista statunitense rimasto ferito dopo un tuffo da circa 30 metri. Soccorso dal 118, è stato trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita.

SALERNO – Paura nel pomeriggio al Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana, dove un turista statunitense di 22 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato in mare da un’altezza di circa 30 metri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe affrontato il salto assumendo una postura non corretta e, al momento dell’impatto con l’acqua, avrebbe riportato una profonda ferita alla schiena.

Tuffo dal Fiordo di Furore, turista americano ferito dopo un volo di 30 metri

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al 22enne. Il turista è stato quindi trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello. Considerata la gravità delle lesioni, è stato successivamente disposto il trasferimento in elicottero a Salerno, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Nonostante la dinamica dell’incidente e la gravità della lesione riportata, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Amalfi, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno preceduto il tuffo.