Sentenze pilotate a Salerno: Corte dei Conti sequestra 13 milioni

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Presunte sentenze pilotate nella Commissione tributaria regionale di Salerno, la Corte dei Conti contesta un danno erariale di oltre 13 milioni di euro

Compaiono anche due ex giudici tributari tra i cinque a cui la Procura della Repubblica presso la Corte di Conti della Campania contesta un danno erariale da quasi 13,7 milioni di euro. Una cifra ritenuta frutto di presunte corruzioni commesse per condizionare le sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale di Salerno.

I vice procuratori Gianluca Bragò e Davide Vitale (procuratore regionale Giacinto Dammicco) hanno emesso un invito a dedurre per i due ex giudici tributari, per due ex funzionari della Commissione tributaria di Salerno e per un ex libero professionista. Atti notificati dal nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno. Per due soggetti disposto anche un sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti calibrato sul presunto danno erariale contestato.

Accertamenti contabili scaturiti dalle risultanze delle indagini della polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura di Salerno, che risalgono al 2029. In un comunicato si legge che sarebbero emersi «gravi e sistemici episodi corruttivi» commessi da «alcuni funzionari e giudici della Commissione Regionale Tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, volti a “pilotare” illecitamente, a beneficio degli interessati, sentenze riguardanti contenziosi fiscali, già favorevoli in primo grado all’Erario, con il pregiudizievole risultato finale di annullare rilevanti avvisi d’accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, nei confronti di altresì noti imprenditori territoriali oggetto del controllo».