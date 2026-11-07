Incidente mortale a Sarno: perde la vita una ragazza di 17 anni

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Incidente mortale a Sarno, in provincia di Salerno. A perdere la vita una ragazza di diciassette anni. L’autovettura è finita fuori strada e poi si è ribaltata. Insieme a lei viaggiava in macchina un ragazzo che ha riportato ferite multiple

Incidente mortale a Sarno, in provincia di Salerno. Morta una ragazza di diciassette anni che era a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo. La tragedia è avvenuta in via San Valentino. L’auto sulla quale si trovavano entrambi è finita dapprima fuori strada per poi ribaltarsi. Sono ancora da accertare le possibili cause del terribile incidente. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la diciassettenne di Sarno. Il ragazzo che si trovava insieme a lei ha riportato ferite multiple. Non si trova, però, in pericolo di vita.

Disposto il sequestro della salma

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Partite le indagini degli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Sarno. Adesso bisognerà chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Nocera inferiore ha disposto il sequestro della salma della ragazza.