Brucia l’auto di un calciatore della Salernitana

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Le fiamme avvolgono l’auto di un calciatore della Salernitana. La società granata «condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio». Solidarietà della Lega Pro.

Brucia auto di un calciatore della Salernitana. La Polizia di Stato sta indagando sull’incendio in viale Verdi della macchina in dotazione al giocatore. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco. «Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio». È una nota stampa del club campano che poi parla di «vile danneggiamento» della vettura. «Questi gesti inqualificabili – continua la nota stampa – sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato». Nota stampa arrivata anche dalla Lega Pro che «esprime con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa, condannando nel contempo con fermezza ogni forma di violenza».

Le ultime settimane non sono state facili per il club campano che milita in serie C per via dei risultati negativi. E domenica i tifosi hanno scelto di disertare l’intero primo tempo del match che vedrà la Salernitana in campo contro il Catania.