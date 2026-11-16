Uccide la moglie malata a Serre nel Salernitano, poi tenta il suicidio

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Tragedia in provincia di Salerno. Un uomo di 87 anni uccide la moglie, allettata, di 82 anni e poi tenta di togliersi la vita a Serre. A scoprire quanto accaduto è stata la badante

Uccide la moglie di 82 anni e poi tenta il suicidio a Serre, in provincia di Salerno. L’uomo di ottantotto anni avrebbe colpito la moglie, allettata, con un’arma da taglio ferendola a morte. Soccorsi chiamati dalla badante che, appena arrivata all’interno nell’abitazione, ha scoperto quanto accaduto.

L’anziano, dopo aver colpito la moglie, avrebbe tentato di togliersi la vita, restando ferito. Sul posto arrivati subito i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Eboli. Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti di carabinieri della compagnia di Eboli e dei militari del nucleo investigativo di Salerno. Investigatori alle prese con la ricostruzione della dinamica del delitto e del movente che lo avrebbe scatenato.