Sequestro di persona a scopo di estorsione, tre egiziani fermati

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Sono tre i cittadini egiziani fermati per sequestro di persona a scopo di estorsione e aggravato dal metodo mafioso. Uno dei tre è risultato irregolare

Tre cittadini egiziani fermati per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso. Si tratta di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Un familiare della vittima ha denunciato la sua scomparsa. Sarebbe stato prelevato in un immobile di Nocera Superiore per un presunto debito non pagato relativo all’acquisto di droga.

Nel giro di poche ore la Squadra Mobile della Questura di Salerno e il Nucleo PEF (G.I.C.O./G.OA) della Guardia di Finanza di Salerno hanno ricostruito la vicenda, individuato i sospettati e localizzato il posto dove si trovava la vittima che è stata liberata. I tre cittadini egiziani fermati, già noti alle forze dell’ordine, sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato dal metodo mafioso. Provvedimento della Procura della Repubblica di Salerno eseguito in posti diversi. Due dei tre indagati avevano lasciato la provincia di Salerno. Uno dei tre è risultato irregolare. Emesso nei suoi riguardi un provvedimento di espulsione.