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Svolta nelle indagini sull’omicidio di un’anziana a Castel San Giorgio nel Salernitano. Fermato un parente della vittima che ha poi confessato. Alla base del gesto l’intromissione dell’88enne in una lite tra lui e la moglie

Un parente ha confessato l’omicidio della donna di 88 anni trovata morta nella sua casa di Castel San Giorgio nel Salernitano. Sottoposto a fermo un uomo di 79 anni. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe più volte accoltellato l’anziana. Non è stata la badante, come inizialmente ipotizzato, a trovare il corpo della vittima ma alcuni familiari che, non riuscendo a contattarla, hanno raggiunto la sua abitazione.

Omicidio anziana nel Salernitano: uccisa con un coltello

Interrogato dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, il 79enne ha ammesso i fatti e ricostruito nel dettaglio quanto accaduto. Avrebbe indicato come movente del gesto l’intromissione dell’anziana in una lite familiare tra l’uomo e la sua consorte a seguito della quale quest’ultima si era allontanata dalla propria abitazione.

Rinvenuta, grazie alle indicazioni del 79enne, anche l’arma utilizzata, un coltello poi sottoposto a sequestro. Sulla eventuale convalida del fermo dovrà pronunciarsi il Gip.