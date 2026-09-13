Vasto incendio a Positano provoca frana su strada “Amalfitana”

1 minuto per la lettura

Vasto incendio a Positano provoca una frana “Amalfitana” sulla Statale 163: Vigili del Fuoco e Anas al lavoro per la sicurezza.

POSITANO (SALERNO)- Notte di grande apprensione in Costiera Amalfitana per un vasto incendio divampato in località San Pietro, nel territorio comunale di Positano. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente nel corso delle ore notturne, hanno provocato il distacco di materiale roccioso sfociato in una frana lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, precisamente al chilometro 16,300. I Vigili del Fuoco stanno operando senza sosta per domare il rogo e circoscrivere i danni. Sul posto è presente anche il personale dell’Anas, impegnato nel monitoraggio del versante e nel coordinamento delle operazioni necessarie al ripristino della viabilità.

INCENDIO POSITANO E FRANA SULLA S163: L’APPELLO DEL COMUNE E LE OPERAZIONI DI SOCCORSO

L’amministrazione comunale di Positano ha diffuso un avviso urgente alla cittadinanza attraverso i propri canali social per aggiornare la popolazione sulle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nel comunicato, il Comune ha rivolto un preciso invito a tutti i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto stradale interessato dall’emergenza, chiedendo di rimuoverli immediatamente per garantire il transito agevole e tempestivo ai mezzi di soccorso.