Agropoli: morto motociclista sulla Cilentana, si indaga per incidente

1 minuto per la lettura

Tragedia sulla Cilentana: un motociclista è morto in un presunto incidente autonomo ad Agropoli. Indagini in corso.

AGROPOLI- La Statale 18VAR “Cilentana” è stata teatro, ancora una volta, di un dramma che stringe il cuore. Un giovane centauro, la cui identità non è stata ancora resa nota, ha perso la vita in quello che, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere un incidente autonomo.

Il sinistro nella serata del 7 giugno 2025, si è verificato al chilometro 100,300, un tratto di strada che in passato è stato teatro di altri eventi drammatici. L’impatto è stato fatale e i soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Polizia, che ha avviato le indagini per chiarire le cause che hanno portato a questa ennesima tragedia sulla strada. Ogni elemento, ogni indizio, sarà esaminato con la massima attenzione per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e comprendere cosa sia realmente accaduto.

Per diverse ore, la circolazione sulla trafficata arteria è rimasta bloccata, trasformando il tratto interessato in un luogo di silenziosa e mesta attesa. Gli automobilisti, dirottati su percorsi alternativi tra gli svincoli di Paestum e Agropoli nord. Mentre la circolazione dopo qualche ora è stata ripristinata e la vita sulla Cilentana riprende il suo corso. Resta ad Agropoli e paesi vicini la tristezza per una vita, l’ennesima, ora quella del motociclista morto sulla Cilentana, strappata troppo presto.