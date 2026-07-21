Giornalista trovato carbonizzato a Eboli: l’ipotesi del pestaggio prima del rogo

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Attesa l’autopsia sul corpo del giornalista trovato carbonizzato a Eboli, di risultati della tac si fa strada l’ipotesi di un pestaggio prima del rogo

Si infittisce il mistero attorno alla morte di Luca Esposito (all’anagrafe Luigi), il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli nella notte tra sabato e domenica. Dagli ultimi accertamenti medici emerge una prima agghiacciante svolta: la TAC ha escluso colpi di arma da fuoco, ma ha rivelato fratture multiple in varie parti del corpo. L’ipotesi più accreditate è quella di un violento pestaggio finito nel sangue, seguito dal tentativo di cancellare le tracce dando il corpo alle fiamme. Oggi l’autopsia farà chiarezza.

Sarà infatti eseguita nella giornata di oggi (21 luglio 2026) l’autopsia sul cadavere carbonizzato del giornalista Luca Esposito trovato morto in aperta campagna ad Eboli (Salerno) dopo lo spegnimento di un incendio intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica. Dalla tac eseguita nella giornata di ieri non sono emersi segni riconducibili a colpi di pistola, ma fratture in varie parti del corpo che fanno pensare ad un pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione, dunque, Esposito sarebbe stato aggredito, ucciso e successivamente il suo corpo è stato dato alle fiamme. Ad alimentare il giallo ci sono altre circostanze insolite: giornalista sportivo, a tutti i conoscenti Esposito aveva raccontato di lavorare presso l’Arpac, ma l’Azienda regionale ha smentito questa circostanza. Al momento, la pista principale punta sulla vita privata del 53enne, su possibili questioni economiche o su un movente passionale, anche se le indagini proseguono a 360 gradi. Sul caso sono al lavoro i carabinieri di Eboli e Salerno, coordinati dalla Procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone.