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Eboli, omicidio Esposito: Dna prelevato alla sorella del giornalista. Alcune telecamere avrebbero ripreso la vittima in compagnia di uomo in auto. Indagini serrate sul delitto del giornalista ucciso e carbonizzato nelle campagne di Eboli.

Indagini serrate sul delitto di Luigi “Luca Esposito”, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato all’alba di domenica nelle campagne della località Cioffi ad Eboli, nel Salernitano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e di fare luce sulle ore precedenti al delitto, concentrando l’attenzione su un cellulare scomparso e sull’identità dell’uomo che si trovava con lui poco prima della tragedia. Nella mattinata di oggi, intanto, una delle sorelle di Luigi Esposito è stata convocata dalla polizia giudiziaria per il prelievo di campioni biologici.

Il Dna che sarà estratto verrà comparato con quello ricavabile dal corpo carbonizzato, così da consentire l’identificazione certa della vittima, passaggio fondamentale nell’ambito dell’inchiesta. Uno degli elementi ritenuti più importanti dagli inquirenti è proprio il telefono principale del 53enne, utilizzato per le ultime chiamate e conversazioni e, al momento, ancora introvabile. Secondo quanto emerso, l’ultimo accesso a WhatsApp risale alle 22.30 di sabato sera.

PRELEVATO IL DNA DELLA SORELLA DEL GIORNALISTA ESPOSITO VITTIMA DI OMICIDIO: IL MISTERO DEL TELEFONINO SCOMPARSO E L’ANALISI DEI DISPOSITIVI SEQUESTRATI

Il mattino successivo il cellulare avrebbe continuato a squillare fino alle 10.30, per poi risultare definitivamente irraggiungibile. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando tutto il materiale sequestrato nell’abitazione del giornalista, dai computer ai documenti, passando per i conti bancari e gli altri dispositivi elettronici, nella speranza di individuare elementi utili alla ricostruzione del movente e degli ultimi contatti avuti dalla vittima. A rendere ancora più fitto il mistero sono anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I filmati mostrerebbero Esposito a bordo della sua Lancia Y bianca insieme a un altro uomo, ripreso nella zona di Cioffi tra le 22 e le 23 della sera del delitto.

L’identità di questa persona è ora al centro delle indagini: gli investigatori sono impegnati a rintracciarla, ritenendola un possibile testimone chiave per fare luce su quanto accaduto. Restano inoltre attesi gli esiti degli accertamenti medico-legali, che dovranno stabilire se il giornalista fosse ancora in vita quando l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Al momento nessuna pista viene esclusa e gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vita della vittima.