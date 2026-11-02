Battipaglia, incidente sulla Ss18, tir investe due ciclisti: Un morto e un ferito

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Incidente sulla Ss18 a Battipaglia: tir investe due ciclisti del Bangladesh, un uomo è morto e uno è ferito in gravi condizioni.

BATTIPAGLIA (SALERNO) — Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 18 nel territorio comunale di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il bilancio è pesante: un uomo di nazionalità del Bangladesh ha perso la vita sul colpo. Un altro uomo, suo connazionale, si trova ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due uomini stavano viaggiando a bordo delle rispettive biciclette lungo l’arteria stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati travolti da un tir in transito. L’impatto con il pesante automezzo è stato estremamente violento. I due ciclisti sarebbero stati sbalzati due ciclisti a una decina di metri di distanza dal luogo dello scontro. Per la prima vittima i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre il secondo ferito è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI DI BATTIPAGLIA SULL’INCIDENTE SULLA SS18 IN CUI È MORTO UN UOMO

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità lungo la statale. Gli investigatori hanno avviato i rilievi tecnici di rito per ricostruire l’esatta dinamica del tragico investimento.