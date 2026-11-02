Salerno, lite per il parcheggio: Accoltellato un uomo

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Lite per un parcheggio al Castello Arechi a Salerno: uomo accoltellato all’addome. Identificato dalla Polizia il presunto aggressore.

SALERNO — Una lite scoppiata per futili motivi che sarebbero legati alla viabilità e alla gestione degli spazi di sosta è degenerata in un grave episodio di sangue nei pressi del Castello Arechi, uno dei luoghi più iconici della città di Salerno. Il bilancio è di un uomo ferito all’addome e ricoverato in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino di ieri, 1 novembre 2026, nel parcheggio adiacente a un locale della zona panoramica cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, tra due persone sarebbe nato un alterco verbale per ragioni di parcheggio, culminato rapidamente nell’aggressione fisica. Uno dei contendenti avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro all’addome. Trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118, il ferito è stato sottoposto alle cure necessarie ed è attualmente ricoverato con prognosi riservata, sebbene i medici abbiano escluso il pericolo di vita.

LE INDAGINI SULLA LITE PER IL PARCHEGGIO IN CUI UN UOMO è STATO ACCOLTELLATO

Nell’immediato sono intervenuti sul posto gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Grazie ai rilievi effettuati nell’area e alle testimonianze raccolte tra le persone presenti al momento dell’accaduto, i poliziotti sono riusciti a ricostruire in breve tempo la dinamica dei fatti. Nel giro di poche ore, gli investigatori hanno rintracciato ed identificato il presunto responsabile dell’aggressione. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le contestazioni di legge.