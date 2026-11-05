Salerno, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa vicino casa

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Omicidio a Capaccio Paestum: 25enne marocchino ucciso con un colpo alla testa forse dopo una lite. L’assassino è in fuga, indagano i Carabinieri.

CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) — Un grave fatto di sangue si è consumato nella serata di ieri, 4 novembre 2026, a Capaccio Paestum, nel Salernitano, dove un giovane cittadino marocchino di 25 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nei pressi della propria abitazione, situata in via Barizzo Foce Sele. La vittima, incensurata, è stata trovata priva di vita lungo la strada. Sul luogo dell’agguato sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli. Durante le operazioni di rilievo, gli investigatori hanno rinvenuto a poca distanza dal cadavere una pistola e tre bossoli. Secondo le prime ipotesi investigative, il delitto sarebbe scaturito al culmine di un litigio.

OMICIDIO S CAPACCIO PAESTUM: LA FUGA DEL KILLER E L’APERTURA DELL’INCHIESTA

Subito dopo aver sparato, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga a piedi ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio per fare piena luce sulla dinamica e sul movente. La salma del venticinquenne è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico.