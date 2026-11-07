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Uomo scomparso a Salerno, le ricerche in corso anche con elicottero e droni

| 7 Novembre 2026 15:19 | 0 commenti

Uomo scomparso a Salerno, le ricerche in corso anche con elicottero e droni

carabiniere, scomparso
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Ricerche in corso a Salerno per un uomo di 50 anni scomparso da venerdì pomeriggio. In campo anche elicottero, droni e motovedette.

SALERNO – Sono in corso a Salerno le ricerche di un uomo di 50 anni, il carabiniere Vincenzo Santoro, che sarebbe scomparso dalle 14 di venerdì 6 novembre. Ad allertare sui social la Fit Cisl, che ha invitato la cittadinanza a mobilitarsi per contribuire alle ricerche.

Nella serata di venerdì è entrato in azione anche un elicottero dei carabinieri, che ha sorvolato la zona orientale della città. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e continuano con il coinvolgimento di vigili del fuoco e Capitaneria di porto.

In questa fase, le ricerche si concentrano soprattutto nell’area della spiaggia di Torrione, con il supporto di droni e motovedette.

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