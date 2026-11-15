Esplosione a Nocera Superiore, una donna rimane ustionata

1 minuto per la lettura

Un’esplosione in un appartamento di Nocera Superiore. Una donna riporta ustioni in diverse parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.

NOCERA SUPERIORE (SALERNO) – Un forte boato, poi la paura tra i residenti della zona e i danni provocati dall’esplosione. Accade nella sera del 14 novembre, dove a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, una donna di 49 anni è rimasta ferita in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno di un appartamento in via Uscioli. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, che hanno raggiunto l’abitazione per prestare soccorso e mettere in sicurezza la zona. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ha riportato ustioni in diverse parti del corpo, ma è cosciente e, secondo quanto riferito, non rischia la vita. Nelle prossime ore i medici valuteranno la possibilità di trasferirla al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove potrebbe ricevere cure più specifiche.

L’esplosione ha provocato danni anche all’interno dell’abitazione, interessando la mobilia e diverse parti dell’appartamento. L’onda d’urto ha raggiunto anche un’automobile che stava passando proprio in quel momento. A bordo del veicolo si trovavano un adulto e un bambino: entrambi sono rimasti illesi, anche se molto scossi per quanto accaduto.

All’interno della casa, ma in una stanza diversa da quella in cui si è verificata l’esplosione, si trovava anche il marito della donna. L’uomo coinvolto nello scoppio non ha però riportato conseguenze importanti.

I vigili del fuoco sono rimasti impegnati per diverso tempo nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. In corso anche le verifiche sulle condizioni dell’edificio, per accertare eventuali danni alla struttura e stabilire se ci siano rischi per gli occupanti.