Salerno, morte professoressa Anna Boffa, indagini su clinica lucana

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Salerno, per la morte della professoressa 36enne originale di Postiglione Anna Boffa, indagini allargate anche su una clinica lucana.

Prima del ricovero avrebbe seguito alcune terapie in una clinica della Basilicata. Indagini in corso sulla morte di Anna Boffa, insegnante 36enne originaria di Postiglione, nel Salernitano, e docente da circa due anni all’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. La donna era ricoverata da giorni all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove è deceduta.

MORTE PROFESSORESSA BOFFA, LE INDAGINI SULLE TERAPIE E L’AUTOPSIA DISPOSTA DALLA PROCURA DI SALERNO

La giovane insegnante viveva a Postiglione con il marito. Tra gli aspetti da chiarire anche l’eventuale legame tra l’assunzione di un farmaco e le complicazioni che hanno portato successivamente alla sua morte. Gli investigatori hanno acquisito le cartelle cliniche. Saranno gli approfondimenti in corso a stabilire le circostanze del decesso. La salma è attualmente a disposizione della Procura, che ha disposto l’esame autoptico. La notizia ha suscitato profonda commozione a Postiglione e nella comunità scolastica di Sala Consilina.

IL CORDOGLIO DELLA SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTIGLIONE

La dirigente dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone”, Antonella Vairo, ha ricordato la docente per il sorriso, il garbo, la passione per l’insegnamento e la dedizione verso gli studenti, esprimendo, a nome dell’intera comunità scolastica, vicinanza alla famiglia. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari attraverso un messaggio di cordoglio, ricordando Anna e manifestando affetto nei confronti di quanti le hanno voluto bene.

“La perdita di una giovane donna, la cui vita si è interrotta troppo presto, suscita profonda commozione in tutta la comunità. In questo momento di grande dolore, Postiglione si unisce nel ricordo di Anna e nell’affetto per le persone che le sono state accanto. Alle famiglie Boffa e Paolino giungano le più sentite condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità. Al marito Giovanni Paolino rivolgiamo un pensiero di particolare vicinanza e cordoglio per la dolorosa perdita della sua compagna di vita. A quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Anna, auguriamo di trovare conforto nell’affetto reciproco e nei ricordi condivisi. Che il legame con lei possa continuare a essere una fonte di forza nei giorni a venire. Riposa in Pace, Anna”. Un messaggio che raccoglie il sentimento di un’intera comunità, profondamente colpita dalla scomparsa di una giovane donna la cui vita si è spezzata prematuramente.