Trovata morta in casa ad Angri, sul corpo ferite di arma da taglio

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Una vedova di 50anni trovata morta in casa ad Angri. A lanciare l’allarme uno dei figli. Il corpo della vittima presentava ferite compatibili con un’arma da taglio

Trovata morta in casa ad Angri, in provincia di Salerno. Il corpo della 50enne presentava ferite d’arma da taglio che potrebbero averne provocato il decesso, probabilmente un coltello secondo gli investigatori. È ancora un primo esame esterno, intanto la Procura della Repubblica di Nocera inferiore ha disposto il sequestro della salma della donna che abitava in via don Carlo La Mura, periferia sud della cittadina del Salernitano.

Allarme lanciato da uno dei figli della donna intorno alle ore 5:30 del mattino. Da qualche tempo la 50enne era rimasta sola per la morte del marito. Già partiti gli accertamenti dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Al momento tutte le ipotesi sono prese in considerazione da parte degli investigatori. E non è esclusa l’ipotesi di omicidio.

Nessun fermato al momento. I carabinieri, giunti sul luogo della tragedia, stanno cercando di ricostruire – anche ascoltando alcune testimonianze – le abitudini della donna e i suoi ultimi istanti di vita.