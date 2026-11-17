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Una donna 88enne è stata trovata morta nel Salernitano con coltellate all’addome. Si indaga sull’ipotesi di omicidio. E’ il terzo caso in 48 ore

Una donna di 88 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Il corpo, riverso sul pavimento, presentava diverse ferite d’arma da taglio all’altezza dell’addome.

A lanciare l’allarme è stata la badante, insospettita dal fatto che l’anziana – che viveva da sola ed era ancora autonoma – non rispondesse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato le indagini e non escludono l’ipotesi dell’omicidio.

Il ritrovamento arriva a poche ore di distanza da altri due gravi episodi di violenza domestica avvenuti nella giornata di ieri sempre nel Salernitano: l’omicidio di un’anziana, uccisa dal marito che ha poi tentato il suicidio, e la morte violenta di una donna di 50 anni, per la quale i sospetti si concentrano su uno dei due figli della vittima, attualmente irreperibile.