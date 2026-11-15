Morto a Salerno per una diagnosi mancata, la madre di Alessandro scrive a Fico: «Chiedo giustizia»

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Il ragazzo morto a Salerno nel 2017 per la mancata diagnosi del diabete di tipo 1. La Cassazione ha accertato le responsabilità dei medici, ma la madre chiede ancora giustizia.

ROMA – Alessandro Farina aveva soltanto 13 anni quando, nel 2017, è morto a causa della mancata diagnosi del diabete di tipo 1, non riconosciuto e curato in tempo nell’ospedale Ruggi di Salerno. A distanza di nove anni, la sua famiglia aspetta ancora un risarcimento. Per questo la madre, Tiziana Morra, ha deciso di rivolgersi direttamente al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendogli di seguire personalmente la vicenda.

La donna ha lanciato il suo appello lo scorso 13 novembre, durante un convegno dedicato al diabete e alla prevenzione che si è svolto a Roma, nella Sala della Regina di Montecitorio. In quell’occasione, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha ricordato la storia di Alessandro, per la quale la magistratura ha riconosciuto le responsabilità di due medici e dell’ospedale Ruggi di Salerno. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito in via definitiva che una diagnosi tempestiva e cure adeguate avrebbero potuto salvare il ragazzo.

Nonostante la sentenza, però, la famiglia non ha ancora ottenuto il risarcimento. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane, che ha presentato un’interrogazione alla giunta campana

LE DICHIARAZIONI DELLA MADRE DI ALESSANDRO

«A Fico chiedo di guardare questa vicenda da vicino. Voglio sapere perché l’ospedale non ha voluto trovare un accordo e se nei confronti dei medici coinvolti è stato preso qualche provvedimento», ha dichiarato Tiziana Morra. La madre del ragazzo ha anche presentato una richiesta di accesso agli atti, ma dichiara di aspettare una risposta da mesi. «Alessandro non è un numero di procedimento, era mio figlio».

Oggi il ragazzo avrebbe 22 anni. La sua storia, per la madre, deve servire anche a evitare che altri bambini e altre famiglie vivano lo stesso dolore. «Il diabete nei bambini dà dei segnali: la sete che non passa, la stanchezza, il peso che cala all’improvviso. Bisogna saperli riconoscere, a casa, dal pediatra e al pronto soccorso. Per Alessandro nessuno lo ha fatto in tempo».

La donna ricorda che non si tratta soltanto di una sua convinzione. Sono stati i giudici a stabilire che una diagnosi corretta avrebbe dato al figlio una possibilità di sopravvivere. «Non cerco vendetta. Chiedo solo giustizia, trasparenza e rispetto per una famiglia che ha già pagato il prezzo più alto».

La vicenda di Alessandro ha lasciato un segno anche sul piano legislativo. Proprio il suo caso ha contribuito alla nascita della legge 130 del 2023, firmata da Giorgio Mulè, che ha introdotto in Italia lo screening per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia nei bambini e negli adolescenti.