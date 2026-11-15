Maltempo, la provincia di Salerno sott’acqua: frane, e disagi

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Il maltempo abbattutosi durante la notte del 14 novembre ha messo in difficoltà diversi comuni in provincia di Salerno. Frane, abitazioni allagate e disagi all’ospedale di Eboli.

SALERNO – Una notte di maltempo ha lasciato dietro di sé fango, strade interrotte e abitazioni allagate. La pioggia che si è abbattuta sulla provincia di Salerno, oggi 15 novembre, costringe i cittadini e i vigili del fuoco a dover fare i conti con le conseguenze più pesanti dell’ondata di maltempo che ha attraversato la Campania. Decine gli interventi dei pompieri in diverse aree.

La situazione più delicata riguarda la viabilità lungo la costiera amalfitana. Due frane hanno infatti reso necessaria la chiusura della statale Amalfitana. Gli interventi si sono registrati sia all’altezza di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, sia a Positano, dove la terra ha reso impossibile il transito. Disagi anche a Cava de’ Tirreni, dove il terreno ha ceduto in tre punti, riversando fango e detriti sulle strade.

MALTEMPO, OLTRE ALLE FRANE DISAGI PER ALLAGAMENTI

A Pellezzano, invece, uno smottamento ha interessato l’area vicina alla linea ferroviaria, mentre a Baronissi la forza di una frana ha sradicato il cancello di un’abitazione. A Giovi, nella zona collinare di Salerno, l’acqua ha raggiunto alcune case dopo essersi riversata dalle strade, allagando e creando disagi a diversi cittadini.

Le conseguenze delle piogge si sono fatte sentire anche all’ospedale di Eboli, dove l’acqua ha raggiunto i reparti di Pneumologia e Medicina, provocando danni alla struttura. L’episodio ha reso necessari controlli tecnici per valutare l’entità dei problemi e verificare le condizioni degli ambienti interessati. Nonostante i disagi, però, non è stata interrotta l’attività sanitaria, che è proseguita regolarmente.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione delle istituzioni e la preoccupazione dei cittadini sul territorio. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta la Campania fino alle 6 di domani mattina.