Punto nascita di Sapri, rinviata la chiusura: l’ospedale resta aperto dopo le proteste

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Sospesa la chiusura del Punto nascita di Sapri prevista per il 16 novembre. Cittadini, sindaci e sindacati chiedono ora una soluzione definitiva per salvare il reparto.

SAPRI (SALERNO) – Rinviata momentaneamente la chiusura del Punto nascita dell’ospedale Immacolata di Sapri, in provincia di Salerno. Il reparto, che avrebbe dovuto fermare le attività lunedì 16 novembre, continuerà invece ad accogliere donne in procinto di partorire.

La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, 13 novembre, dopo una giornata di proteste e mobilitazioni che ha coinvolto amministratori locali, cittadini, comitati e sindacati. Tutti uniti per chiedere di non interrompere un servizio considerato fondamentale per il territorio.

La protesta era cominciata con l’occupazione pacifica dell’Aula Magna dell’ospedale. Alla mobilitazione hanno partecipato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, i rappresentanti dei Comuni di Torraca, Ispani, Vibonati e Tortorella, il presidente del Comitato di lotta Luciano De Geronimo, CittadinanzAttiva, le organizzazioni sindacali e il deputato Attilio Pierro. Durante la giornata ci sono stati anche diversi contatti con il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto.

Al termine del confronto, l’Asl ha deciso di rinviare la chiusura per effettuare ulteriori verifiche sulla situazione. Una scelta simile era stata già adottata dall’Asl di Caserta per gli ospedali di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.

La questione, però, non è ancora risolta. Il rinvio permette al Punto nascita di restare aperto, ma non garantisce che il servizio possa continuare anche nei prossimi mesi. Per questo amministratori e comitati chiedono una deroga che tenga conto delle difficoltà del territorio. Secondo i manifestanti, il Golfo di Policastro sarebbe lontano dagli altri ospedali. Raggiungere i presidi alternativi non sarebbe semplice, soprattutto a causa dei collegamenti stradali.

Adesso l’obiettivo è ottenere un incontro con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per trovare una soluzione definitiva ed evitare che il Punto nascita venga chiuso.