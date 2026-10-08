Salerno, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi

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“La musica non dà istruzioni, ma può farci sentire meno soli”, dall’Università di Salerno il dottorato honoris causa a Vasco Rossi. In 3000 incantati dalla sua lectio magistralis ma non sono mancate le polemiche

Dall’inno generazionale alla cattedra accademica: Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione all’Università di Salerno e conquista l’Ateneo con una lectio magistralis intensa. Davanti a una platea di oltre tremila persone, il rocker di Zocca ha ripercorso il valore sociale delle sue canzoni, capaci di trasformare la solitudine in un senso profondo di appartenenza e comunità.

“LA MUSICA NON DA’ ISTRUZIONI MA PUO’ FASCI SENTIRE MENO SOLI”

“A volte basta una frase per sentirsi meno soli. E se poi la cantano in sessantamila la solitudine diventa appartenenza. La vera responsabilità è fare in modo che, dopo aver cantato insieme, resti qualcosa: una consapevolezza, una domanda, magari il coraggio di guardare gli altri con un po’ più di attenzione”. A dirlo è Vasco Rossi, tra gli applausi, durante la sua lectio magistralis all’Università di Salerno dopo aver ricevuto il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione davanti a oltre 3000 persone.

“Una canzone – sottolinea Vasco – non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole. Può dare voce ad un disagio”. “Quando mi chiedono cosa significhi essere Vasco Rossi – prosegue il Blasco– la risposta è restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Le mie canzoni escono di casa e diventano anche vostre. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate”.

“LA VOCE INDIVIDUALE UN’ESPERIENZA COLLETTIVA”

Ad aprire l’affollatissima cerimonia è stato il rettore Virgilio D’Antonio, insieme ai professori Carla Pedicino e Filippo Fimiani del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione. “Le parole dell’artista sono diventate parole di chi le ha ascoltate. Sono entrate nel circolo di vita di persone, hanno accompagnato amori, viaggi, solitudini, perdite, i passaggi della vita di ciascuno di noi. La voce individuale è diventata esperienza collettiva” ha detto il rettore. “La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici – prosegue – rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

LE POLEMICHE PLACATE

Nelle scorse settimane, all’annuncio del riconoscimento al rocker, non sono mancate le polemiche. Il motivo è quello che da anni si ripete in forma velata: un ipotetico odio di Vasco Rossi verso il Sud. Sul web i commenti hanno sottolineato frasi che oltre vent’anni fa Vasco Rossi avrebbe pronunciato a discapito del Sud Italia. Lo stesso Sud che nel 2004 ospitò il Vascostok, il concerto gratuito che Vasco Rossi regalò a 400mila fan accorsi da tutta Italia a Germaneto (Catanzaro). Un concerto che qualcuno avrebbe definito riparatore, proprio per quelle frasi. Lo stesso Sud che ogni anno, d’estate, ospita le vacanze di Vasco, proprio a Castellaneta Marina, in Puglia.

Ma Vasco, a distanza di molti anni ha deciso di parlare nuovamente e di smentire una volta per tutte quelle che lui definisce “fake news”. E stavolta agisce anche: diffida e querela. Ecco il messaggio social: “Dopo l’annuncio del Dottorato Honoris Causa in Politica e Comunicazione dall’Università di Salerno, tornano all’attacco gli haters con la solita vecchia bufala smentita da anni. Stavolta lo storico legale di Vasco risponde con diffida e querela. Non bastano decenni di concerti al Sud, dichiarazioni d’amore per il meridione e il fatto che Castellaneta Marina, in Puglia, sia tra i luoghi del cuore del Komandante. Stavolta, però, il Blasco avvisa: «State più attenti, perché ogni cosa è scritta»”