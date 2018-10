Reggia Caserta, online Archivio Storico: digitalizzate 300mila immagini

E' online una parte dell'Archivio storico della Reggia di Caserta. Sono state infatti digitalizzate circa 300.000 immagini di documenti dell'Archivio, di queste circa 80.000 sono state inserite nella piattaforma digitale. L'operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Cosme (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa) e la Reggia di Caserta, e ha avuto il sostegno del POR-FESR Campania 2007-2013 attraverso il progetto "Promoting the San Leucio fund in the State Archive of the Royal Palace of Caserta". Le immagini in rete sono corredate di metadati e i pdf sono scaricabili. Centinaia di docenti e studenti da tutta Italia hanno già fruito di questo servizio. La piattaforma non ha una funzione di ricerca attiva, ma si sta sperimentando un prototipo per la ricerca semantica dei documenti e la costruzione di ontologie e si sta anche perfezionando il restauro digitale della documentazione scansionata allo scopo di migliorare la visione delle immagini. Il progetto continuerà fino al 2020.