Collegamento stazione Afragola-metrò Napoli: la Regione stanzia 4 milioni

Nell'ambito della pianificazione di infrastrutture per il Trasporto Pubblico, la Regione Campania, attraverso l'ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti, ha indetto una gara a procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico del "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli".L'infrastruttura interesserà direttamente i Comuni di Napoli, Casavatore, Casoria ed Afragola.

Nell'ambito del progetto sarà verificata anche la fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un collegamento meccanizzato per l'accessibilità alla stazione Colli Aminei (Linea 1) della Metropolitana di Napoli.

L'importo complessivo presunto posto a base di gara è di ? 3.903.083,80 (al netto di IVA ed oneri), mentre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 26/11/2018, alle ore 12.00.