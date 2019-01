Radio Punto Nuovo sbarca anche nel Vallo di Lauro

Le trasmissioni di Radio Punto Nuovo sono ricevibili, da qualche giorno, anche nei comuni del Vallo di Lauro, tramite la frequenza fm 99.700 mhz. Rocco Urciuoli (foto) fondatore dell’emittente, leader in Irpinia, si dichiara “ emozionato come un bambino “ per la neo-accensione, che consente non solo un significativo ampliamento del bacino d’utenza della radio, ma segna la concretizzazione di un impegnativo progetto tecnico , data l’orografia del territorio. Sono stati necessari quasi due anni , tra sopralluoghi nei siti di trasmissione coinvolti per il trasporto del segnale radio-elettrico ed incontri di natura amministrativa presso i diversi enti coinvolti, prima di avere , dal competente Ispettorato Campania del MISE, l’agognata autorizzazione. Adesso, anche a Quindici, Lauro, Taurano, Pago del Vallo di Lauro ,Marzano di Nola e zone limitrofe sara’ possibile ascoltare le radio-cronache del calcio Avellino ed il seguitissimo dopo-partita con le telefonate in diretta dei tifosi biancoverdi. L’emittente, come suo stile, si e’ completamente autofinanziata per l’allestimento del progetto e l’esercizio degli impianti trasmissivi.