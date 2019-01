Il sindaco di Sorrento scrive al Ministro Costa: Conferenza del clima da noi in Campania

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha scritto al ministro Sergio Costa candidando ufficialmente la città ad ospitare i lavori della Cop26, la Conferenza Mondiale sul Clima, nel caso che l'Italia venisse individuata quale Paese ospitante per il 2020. "All'ultima edizione, a Katowice, in Polonia, hanno preso parte i rappresentanti di 196 Paesi. Sarebbe un'occasione unica di promozione per il comprensorio della penisola sorrentina, per le aree vicine e per l'intera Campania", sottolinea Cuomo.