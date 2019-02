Papa Francesco incontra arcidiocesi di Benevento

Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro dove stamane, prima dell'udienza generale nella Sala Nervi, incontra i partecipanti al pellegrinaggio dall'Arcidiocesi di Benevento, guidato dall'arcivescovo Felice Accrocca, per ricambiare la visita pastorale che il Pontefice ha compiuto lo scorso 17 marzo a Pietrelcina nel centenario dell'apparizione delle stimmate permanenti di San Pio e nel 50/o anniversario della sua morte.

Sono circa 2.500 i pellegrini presenti. "Siete venuti in tanti, sembra una canonizzazione!", ha esclamato il Papa.

"Grazie per questa cortesia, che indica la finezza dell'anima", ha aggiunto.

"Desidero rinnovare a tutti il mio vivo ringraziamento per la calorosa accoglienza che mi avete riservato in quella circostanza - ha affermato -. Non dimentico mai quella giornata, come pure non dimentico tanti ammalati che ho incontrato".