Sciopero clima, folla nelle piazze della Campania

Migliaia di persone in piazza anche in Campania per lo sciopero del clima: a Salerno ha sfilato il sindaco Vincenzo Napoli, mentre il primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris, durante il Consiglio comunale, ha lodato l'iniziativa degli studenti. "C'ero anche io stamattina, - ha ribadito il sindaco di Salerno - tra gli studenti e i tanti cittadini che hanno partecipato al corteo in occasione del Friday For Future. Nessuno può più essere indifferente al grido di allarme che il nostro pianeta sta lanciando. L'emergenza climatica deve essere messa in primo piano".

A sfilare a Napoli - con studenti, associazioni, sindacati e tanti cittadini - anche una delegazione dell'Ordine degli psicologi della Campania. Secondo la presidente Antonella Bozzaotra "il fatto che il Fridays For Future nasca principalmente dall'iniziativa di giovani e studenti ci offre una grande speranza e ci dice che le nuove generazioni hanno una visione corretta di come deve orientarsi il futuro del nostro pianeta".