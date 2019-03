Rifiuti: marcia protesta a Torre del Greco

Alcune centinaia di persone hanno partecipato a Torre del Greco (Napoli) alla marcia silenziosa promossa dall' associazione "Marittimi per il futuro" contro l' emergenza per la mancata raccolta dei rifiuti. Da mesi in forte sofferenza, il servizio Nu nella città vesuviana da alcune settimane ha subito un ulteriore rallentamento, con la presenza negli eco-punti e lungo le strade di cumuli di rifiuti non raccolti. Il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo gestore del servizio NU, il Consorzio Gema e la ditta Buttol, si è arenato sulla richiesta dei sindacati di garantire la continuità lavorativa anche ad alcuni dipendenti in carcere. Prima della partenza da piazza Luigi Palomba per percorrere le strade del centro, sul palco montato dagli organizzatori il referente dell' associazione "Marittimi per il futuro" Vincenzo Accardo ha detto che ''l'iniziativa di questa sera non ha alcun colore politico ma serve solo a dare voce alla gente alle prese con l'emergenza".