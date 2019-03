Il Ministro Costa in Campania: ecoballe, vergogna italiana

"Le ecoballe sono una vergogna italiana che non solo non ci possiamo permettere, ma non vogliamo neanche subire. Lo dico da cittadino di questa terra oltre che da ministro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa parlando con i giornalisti a margine di un convegno sulle bonifiche in corso a Giugliano.

"Il governo nella scorsa legislatura ha dato le risorse alla Regione Campania per lavorare le ecoballe e fare in modo che vengano spostate. Noi abbiamo lasciato le risorse ma ora vogliamo vedere i risultati, altrimenti non avrebbe senso dare queste risorse", ha proseguito ancora Costa.

"D'altro canto siamo al fianco della Regione con un gruppo di esperti che abbiamo già messo a disposizione per non lasciare nessuno solo. Non è una questione di colori e appartenenza, ma di risolvere i problemi".

Le prefetture dicono "che il numero di incendi diminuisce. Ma vediamo cosa ci racconteranno la primavera e l'estate". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sulle bonifiche in corso a Giugliano, parlando dei roghi nella cosiddetta "Terra dei fuochi", che si trova a ridosso delle province di Napoli e Caserta.

"Noi abbiamo messo più forze in campo, più risorse e organizzazione migliore", ha aggiunto Costa