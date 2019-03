Reggia Caserta, aumenta biglietto per i mesi estivi

Entreranno in vigore dal primo aprile prossimo le nuove tariffe relative ai tagliandi di ingresso alla Reggia di Caserta, aumentate mediamente tra gli uno e i due euro così come annunciato dal direttore ad interim Lampis, che ha spiegato di aver dovuto adeguare il costo dei biglietti alla prescrizioni contenute nelle recente legge di bilancio. In particolare il ticket che darà la possibilità di visitare gli Appartamenti Storici, il Parco e il Giardino Inglese, costerà 14 euro rispetto ai 12 euro previsti fino a questo momento, mentre il biglietto per i soli Appartamenti Storici, acquistabile quando il Parco è chiuso, sarà di 10 euro (rispetto a 9 euro); non cambia invece il costo del tagliando per gli Appartamenti che si può acquistare dopo le 17, che continuerà ad essere di 3 euro.