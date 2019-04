Bonifica Bagnoli, dal Cipe 320 milioni. Costa: spendeteli bene

R - "Adesso i soldi ci sono, spendeteli bene". Così il ministro Sergio Costa rivolgendosi al commissario per la bonifica ambientale di Bagnoli, Francesco Floro Flores.

"Ieri sera - ha detto Costa parlando agli studenti della facoltà di ingegneria dell'ateneo Federico II - abbiamo firmato con il ministro Lezzi al Cipe lo stanziamento da 320 milioni per Bagnoli. Adesso i soldi ci sono, si tratta di spenderli bene".

al Cipe arrivano 320 milioni di euro per la bonifica di Bagnoli. Nella riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 4 aprile 2019, l’organismo ha stanziato definitivamente le risorse per il triennio 2019-2021.

L’ammontare dei fondi è in linea con il fabbisogno dichiarato da Invitalia che, su incarico del Governo, è il soggetto attuatore del programma di rilancio di Bagnoli.

L’assegnazione decretata dal Cipe consentirà quindi di proseguire gli interventi di risanamento e recupero dell’ex area industriale di Napoli.

Lo stanziamento per Bagnoli fa parte di un più ampio pacchetto di risorse destinate al Sud, pari a 541 milioni di euro.

L'intera somma è stata finanziata attraverso il Fondo di sviluppo e coesione su diversi capitoli: bonifiche, asili, sicurezza delle strade, filiera agricola e ricerca. “Si tratta di interventi di notevole importanza – ha dichiarato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi - che in alcuni casi vanno a supportare gli enti locali in difficoltà, in altri consentono di dare una chiara programmazione per interventi di ampio respiro".