Nocciola, confronto a Santo Stefano del Sole sulle strategie di filiera

“Sua Maestà la nocciola!”, Filiera e prospettive per il territorio, in programma sabato 4 maggio nella Biblioteca comunale a Santo Stefano del Sole. Il l secondo appuntamento di un ciclo di iniziative informative con cui il Comune di Santo Stefano del Sole intende promuovere azioni di rigenerazione territoriale.Il tema centrale dell’incontro sa rà la coltivazione del nocciolo e di come questa coltura può diventare il cardine per la rinascita dell’agricoltura e del territorio, che è sempre più interessato da fenomeni di spopolamento. Durante l’incontro si tratteranno aspetti importanti come una strategia di filiera, la possibilità di incentivi per aziende agricole e il valore nutrizionale .Interverranno Francesco Urciuoli, sindaco di Santo Stefano del Sole; Rosario D’Acunto, presidente dell’Associazione Nazionale “Città della Nocciola”; Francesco Sodano, Imprenditore agroalimentare; Oreste Pietro Nicola La Stella, presidente Gal Serinese-Solofrana; Luca Russo, Dottore Agronomo; Maria Grazia Volpe, Ricercatrice CNR; Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura, Maurizio Petracca. A moderare l’incontro Ivana Picariello del “Quotidiano del Sud”.