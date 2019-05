Napoli, gazebo in cerca donatore per Gabriele affetto dalla Sifd

C'è attesa in piazza Dante a Napoli, alla ricerca di un donatore compatibile con Gabri. Lui, il piccolo, è affetto dalla Sifd, sigla di una malattia rarissima, l'anemia Sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardo dello sviluppo. Il suo è l'unico caso in Italia. Da stamani, in piazza Dante a Napoli, i volontari dell'Admo hanno allestito i gazebo per accogliere chi vorrà sottoporsi al prelievo di saliva, sperando che tra i donatosi si trovi una (o magari di più) persona che sia compatibile con Gabri.

In piazza c'è anche Monica, la zia del piccolo di quasi venti mesi. "Spero che ci sia una grande partecipazione - dice - credo che man mano, bel corso della giornata, l'aria si riscalderà e arriveranno in tanti". È una sfida quella che tutti hanno di fronte "anche emotivamente impegnativa, ma assieme a mio fratello e mia cognata ho fatto del mio dolore qualcosa di buono".