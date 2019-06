Treno storico Benevento-Assisi, a settembre la tratta

Benevento - La Provincia di Benevento sta lavorando per il progetto dei "Treni storici" promosso dalla Regione Campania con Rete Ferroviaria italiana. Si sta lavorando a un tragitto speciale, da Benevento ad Assisi, da realizzare per la prima decade del mese di settembre in un percorso ideale che unirà la città natale del Santo di Pietrelcina, il francescano Padre Pio con Assisi, la patria di San Francesco. Il programma, in linea di massima, prevede la partenza del treno storico da Benevento e la prosecuzione del percorso lungo Pietrelcina, Morcone, San Giuliano del Sannio, Campobasso, Isernia, Sulmona e L'Aquila. Qui il treno si fermerà un giorno.

Il giorno successivo il convoglio ripartirà da L’Aquila per Assisi passando per Rieti, Terni, Foligno e Assisi. Finora hanno aderito alla organizzazione del percorso: i comuni di Benevento, Pietrelcina, Pontelandolfo, Sassinoro, Pesco Sannita, Morcone e Santa Croce Del Sannio. Oltre a Cives, anche per conto della arcidiocesi di Benevento; Confindustria, Cna, Acli, Consorzio Sale Terra e Proloco Samnium. Il gruppo è da intendersi aperto: quindi, il tavolo di lavoro attivato dalla Provincia è disponibile ad accettare nuove collaborazioni e nuove adesioni.