Salute: a Napoli bilancio ok per i 'Sabato dello screening'

NAPOLI - Un’altra grande giornata di prevenzione grazie alla campagna regionale “Mi Voglio bene” e ai “i Sabato dello Screening”, manifestazione che oggi ha portato il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro in via Acquaviva (nei pressi di Piazza Nazionale). Grazie al lavoro dei medici del Distretto Sanitario di base 33 - diretto dal dr. Giuseppe Guadagno - sono state erogate moltissime visite gratuite di prevenzione ed esami di screening. In dettaglio: 51 esami spirometrici, 43 visite cardiologiche, 41 consulenze e valutazioni diabetologiche e test glicemia, 73 pap test, 53 ecografie al seno, 55 visite di senologia e 65 visite dermatologiche e nevoscopie, per un totale di 381 prestazioni. Inoltre sono stati consegnati 92 kit per lo screening del tumore del colon retto e prenotate 63 mammografie. «Ancora una volta – sottolinea il commissario straordinario Ciro Verdoliva – voglio ringraziare la grande squadra dell’ASL Napoli 1 Centro, una squadra fatta di donne e di uomini che a tutti i livelli si impegnato con dedizione e sacrificio per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ancora oggi ke difficoltà sono tante, ma sono anche tanti i passi in avanti che abbiamo compiuto. Ci aspetta un lavoro enorme, ma anche enormi soddisfazioni». Il prossimo appuntamento con “i Sabato dello Screening” - l’ultimo prima della pausa estiva - è con i medici del Distretto Sanitario di base n°32 diretto dalla dr.ssa Anna Maria Agliata (sabato 06 luglio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 18,00) in via Argine (adiacenze Centro Commerciale Neapolis).