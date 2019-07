La mensa della Caritas Aversa resta aperta anche a luglio ed agosto

AVERSA - "Anche quest'anno come Caritas diocesana abbiamo deciso di rinnovare la scelta responsabile di tenere aperti i locali della nostra mensa per l'intero periodo estivo". A diramare l'attesa notizia è don Carmine Schiavone, direttore della Caritas Diocesana di Aversa: durante i mesi di luglio ed agosto, dunque, l'accesso alla mensa della Caritas – sita nel complesso di Sant'Agostino, ingresso via Cesare Golia – non subirà alcuna sospensione.

Alla base della decisione, spiega don Carmine, vi sono essenzialmente due motivi: "In primo luogo, sentiamo di essere chiamati a sostenere un clima di comunità ancora più attento alle esigenze del nostro territorio, in particolare dei fratelli che si trovano in condizioni di difficoltà; in secondo luogo, già nelle ultime, torride settimane di giugno abbiamo notato come l'affluenza dei nostri ospiti non abbia fatto registrare cali di sorta".

I locali della mensa della Caritas diocesana, dunque, saranno accessibili ogni giorno e rispetteranno i seguenti orari: dal lunedì al sabato, cena self-service dalle ore 18.00 alle 19.00; inoltre, ogni domenica si rinnoverà il tradizionale appuntamento con la Celebrazione Eucaristica delle ore 10.30, seguita dal momento del pranzo comunitario.