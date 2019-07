A Forino la XIV edizione di “Sera Passaie... a Forino”

FORINO - Dal 5 al 7 luglio, nel cuore di Forino, il via alla quattordicesima edizione di "Sera Passaie…a Forino". Un itinerario che si conferma come un' occasione per andare alla scoperta del territorio. Cinque i punti spettacoli allestiti nel borgo, per il pubblico verranno aperti chiese e cortili pronti ad accogliere esposizioni di artigiani, pittori, scultori e tipicità. Durante i tre giorni si passerà dalla musica popolare più tradizionale, al Djing, Raggae, Gipsy, Balkan e Reggaeton. Si comincia il 5 luglio con Evoè, Supernova, Crescenzo Della Cerra, Dj Marmy, cui si affiancheranno le suggestioni del Circo di strada con i trampolieri, Mary Poppins e le Bolle di Sapone. Il 6 luglio sarà ancora spettacolo con Giufà, Ricomincio da due, ss91, Dj Deasi, Depp-Reggae & Dancehall Selection e il circo di strada con Mr Fiorentino e Mago Russel. Il 7 luglio vedremo la Compagnia Aria Corte, Green River Band, Cenere e Lapilli e il Circo di strada con The Swing Juggler Show e Ipnotyc Fire. In vetrina le tipicità enogastronomiche secondo la tradizione della terra d’Irpina accompagnate da vini di eccellenza e dalle migliori birre artigianali che esalteranno il palato dei visitatori, i beni storico-culturali e ambientali, gli usi e i costumi locali e la loro valorizzazione.