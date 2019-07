A Teora il "Wine & Taranta Fest"

Teora- Sarà Giuliano Palma il mattatore di "Wine & Taranta Fest", la kermesse nata dalla scommessa di valorizzare il territorio. Un vero e proprio cammino enogastronomico, che consentirà di assaporare vini e tipicità locali, grazie al sostegno di cantine, aziende vinicole e chef qualificati. Grande protagonista sarà poi la musica, il 5 luglio di scena i Sud Folk, inventori di un nuovo genere musicale, di un nuovo modo di interpretare la musica popolare. Si esibirà poi una famiglia di musicisti professionisti, accomunati dalla passione per la musica popolare e dalla volontà di renderla coinvolgente. A seguire dj set con El Caribe e Marco Carbone. Sabato 6 luglio alle 19.00 ci sarà la Tarantella Street con i Nati per Caso, si proseguirà con l’AperiDj con Marco Guarino, alle 20.00 Francesco Clemente e Donato Grasso, quindi l’energia di Giuliano Palma. Alle 24.00 sarà ancora musica con Ss91 e One for Peace. In programma anche spettacoli teatrali e di danza, proiezioni d’autore e mostre.