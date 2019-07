Nusco: un percorso gastronomico che ha come protagonista la menta

La Pro Loco di Nusco invita tutti a partecipare, il 13 luglio 2019, all'inebriante percorso gastronomico che avrà come protagonista la menta, una pianta dal profumo e sapore unico, nativa dei sentieri nuscani.

Il programma della manifestazione è molto fitto: la mattinata sarà dedicata al festival della poesia “Menta in Versi”, dove una giuria popolare premierà la poesia più bella ispirata alla menta. Subito dopo “Il circolo pensionati nuscani” coordinerà le preziose massaie che racconteranno il segreto dell’impasto tradizionale del “pizzillo” alla menta, si cimenteranno poi anche nella preparazione dei “cicaluccoli”, prelibatezze della cucina nuscana, nonché, patrimonio da conservare e tramandare. Proprio per questo motivo, per trasmettere ai posteri questa tradizione e farne tesoro di vita, quest’anno la manifestazione prevede anche un laboratorio, “PizzilliLAb”, dove tradizione e estro si fonderanno insieme; si potrà infatti veder lavorare insieme nonni e nipoti. “Mente sana in corpore sano”, è l' altra novità di quest’anno, una lezione di YOGA diretta dall’ Associazione Culturale JayAnanda & Ayrveda , che si svolgerà quasi al tramonto, nel suggestivo belvedere del borgo nuscano. Tutti potranno partecipare e degustare la tisana alla menta, che oltre ad essere rinfrescante, è anche portatrice di innumerevoli proprietà benefiche per il corpo. Successivamente si avrà la possibilità di sperimentare piatti innovativi realizzati con la menta. La piazza si trasformerà infatti in un accogliente salotto dove musica e luci soffuse faranno da sfondo alla degustazione. Inoltre, sarà allestito un reparto GLUTEN FREE. Ovviamente da buoni amanti della natura, la festa sarà a basso impatto ambientale. Sarà bandita la plastica, ma ci sarà un'abbondanza di divertimento e mojito.