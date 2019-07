 Ischia, sigilli al  Castello Aragonese. arrestati due finanziari

Due finanzieri in carcere, un noto commercialista napoletano e tre imprenditori ai domiciliari, oltre a immobili di lusso per 40 milioni di euro sequestrati perché riconducibili agli indagati, tra cui il Castello Aragonese d'Ischia e un altro stabile a Capri: è il bilancio dell'indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Napoli sui fallimenti di una serie di società che sarebbero stati pilotati con la regia del 77enne commercialista Alessandro Gelormini, che in passato ha lavorato come fiscalista per Cirino Pomicino.

I due militari delle Fiamme Gialle in servizio a Napoli sono accusati di corruzione, per aver intascato una tangente da 4000 euro da Gelormini affinché alterassero il contenuto di un verbale redatto all'esito di un controllo incrociato a carico di una società il cui titolare era cliente del commercialista.