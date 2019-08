Air, De Luca presenta il bando per le assunzioni

STmane il Presidente De Luca, in conferenza stampa, ha annunciato non solo la pubblicazione del bando di concorso all’Air che darà la possibilità di assumere a tempo indeterminato nuovi autisti (dando un altro colpo al precariato) ma anche il completamento (con risorse integrative della Regione) delle autostazioni di Avellino e Grottaminarda. In particolare, per quella di Avellino il completamento dei lavori è previsto per aprile 2020. Un’ottima notizia per la città. Assieme a quella relativa al nuovo destino della stazione ferroviaria che con il collegamento veloce con Fisciano e quindi con l’università diventerà una nuova centralità dell città. Insomma, Avellino ha dei nuovi strumenti su cui ripensarsi, sta alla città coglierne l’occasione.

l Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, presenta nella Sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia e alla presenza di Luca Cascone (presidente della Commissione Trasporti regionale), il bando per il piano assunzioni dell’Air: 70 autisti e 5 impiegati amministrative andranno ad implementare l’organico operativo e tecnico di Autoservizi Irpini.